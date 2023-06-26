"أنور يوسف" رجل الرؤيا الذي غيّر حياة "إبراهيم" من "قسيس" إلى داعية إسلامي

وعن قصة اللقاء الأول بينهما، يقول أنور يوسف: لم أكن أعرف إبراهيم من قبل، وإنما شجعني على الدخول إلى الكنيسة ارتداء من بالكنيسة ملابس المسلمين، رغم أنهم لم يكونوا مسلمين، فكان اللقاء الأول بيننا، ثم أنعم الله عليّ بتلقين إبراهيم الشهادة، وكان هذا في شهر رمضان المبارك قبل عدة أشهر، واستمرت زياراتي إلى جماعة الحاج إبراهيم رشمون لتقديم الدروس الإسلامية وشرح مبادئ وتعليمات الدين السمح وإقامة المحاضرات والندوات عن الإسلام والمسلمين بعد أن لقي الدين الإسلامي القبول لدى خمسة آلاف شخص في اللقاء الأول، الذي جمعني بهم في الكنيسة، وهناك نحو 100 ألف شخص مستعدون لاعتناق الدين الإسلامي قريباً.