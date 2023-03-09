قياسي وتاريخي.. ماذا يدل تحقيق السعودية لأعلى معدل نمو بين مجموعة الـ20؟

ويدل تحقيق السعودية لأعلى معدل نمو ناتج محلي بين دول مجموعة العشرين، على مجموعة من الدلائل والمؤشرات، لا سيما أن نمو الناتج المحلي الإجمالي للسعودية بـ8,7 فاق تقدير صندوق النقد الدولي، الذي توقع نمواً له بنسبة 7,6 في المئة، وتقدير البنك الدولي، الذي توقع نمواً له بـ8,3 في المئة، ومن هذه الدلائل نجاح إستراتيجية تنويع مصادر دخل المملكة، التي تستند إلى مبادرات وبرامج ومشاريع "رؤية 2023"، التي يشرف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على تطبيقها، وقوة ومتانة الاقتصاد السعودي، الذي يتمتع حالياً بإصلاحات هيكلية منبثقة من "رؤية 2030"، ونجاح المملكة في التغلب على الصعوبات الاقتصادية الناجمة عن غزو روسيا لأوكرانيا، ونجاحها أيضاً في التعافي من الآثار الكارثية لجائحة كورونا على الاقتصاد العالمي.