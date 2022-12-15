بالصور.. حضور جماهيري كبير في أول أشواط الهجيج بمهرجان الإبل

وأضفى التنافس الكبير في شوط الهجيج حماسًا جمـاهيريًّا كبيرًا أثبت مدى شعبية هذه المنافسة، وحب هذه المسابقة التي أسهمت في المحافظة على هذا الموروث، وترسيخه في نفوس أبناء الجيل الحالي، والتعرُّف عليه عن قرب؛ من خلال حضور منافسات أشواطه التي يمتدّ عليها السباق خلال 18 كم على أرض المهرجان بالصياهد الجنوبية.