بالصور.. حضور جماهيري كبير في أول أشواط الهجيج بمهرجان الإبل

شهد أول أشواط الهجيج بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، الذي انطلقت فعالياته ظهر اليوم؛ حضورًا جماهيريًّا كبيرًا؛ حرصًا على مشاهدة فعاليات الشوط الذي حظي بمشاركة 10 ملاك في فئات "الشعل والصفر والحبش".
وأضفى التنافس الكبير في شوط الهجيج حماسًا جمـاهيريًّا كبيرًا أثبت مدى شعبية هذه المنافسة، وحب هذه المسابقة التي أسهمت في المحافظة على هذا الموروث، وترسيخه في نفوس أبناء الجيل الحالي، والتعرُّف عليه عن قرب؛ من خلال حضور منافسات أشواطه التي يمتدّ عليها السباق خلال 18 كم على أرض المهرجان بالصياهد الجنوبية.
وتشكّل مسابقة الهجيج في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، نقلة نوعية على مستوى الاقتصاد في قطاع الإبل، وكذلك من ناحية الاهتمام بسلالاتها، بل صعد بأسعارها إلى قرابة النصف مليون ريال، ولم يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل أصبح هناك اهتمام بسلالات الإبل المتميزة بالسباق وشراء فحولها وإنتاجها، وإقبال كبير من قبل كبار ملاك الإبل.
وعملت لجنة الهجيج على وضع العديد من الخطط التطويرية التي أسهمت في اتساع دائرة المشاركة، ودفعت الجماهير لحضور منافسات المسابقة عن قرب.