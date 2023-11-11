زخات رعدية في أجزاء من جنوب غرب وغرب المملكة يوم السبت

تشير التوقُّعات إلى أن الطقس نهار غد السبت سيكون دافئًا إلى حار نسبيًّا في عموم المناطق، ومعتدلًا في مناطق المرتفعات الجبلية العالية، مع وجود فرص لهطول زخات رعدية من الأمطار في أجزاء من جنوب غرب وغرب المملكة، تكون محدودة عمومًا، والرياح معتدلة السرعة في عموم المناطق.
من المتوقّع أن تكون هنالك فرص لهطول زخات من الأمطار متفاوتة الغزارة مصحوبة بالبرق والرعد أحيانًا، نهار الغد، تشمل أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة وجنوب منطقة تبوك، لكنها تكون محدودة في الغالب وعشوائية. وتشير التوقعات إلى تراجع فرص الأمطار مع ساعات الليل.
ليلًا يكون الطقس معتدلًا في عموم المناطق، وباردًا نسبيًّا في مناطق المرتفعات الجبلية العالية، وتكون الرياح معتدلة السرعة بوجه عام، ومن المحتمل تشكّل الضباب الخفيف على أجزاء من الشرقية مع ساعات الليل المتأخّر من يوم السبت والصباح الباكر من يوم الأحد.