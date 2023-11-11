زخات رعدية في أجزاء من جنوب غرب وغرب المملكة يوم السبت

ليلًا يكون الطقس معتدلًا في عموم المناطق، وباردًا نسبيًّا في مناطق المرتفعات الجبلية العالية، وتكون الرياح معتدلة السرعة بوجه عام، ومن المحتمل تشكّل الضباب الخفيف على أجزاء من الشرقية مع ساعات الليل المتأخّر من يوم السبت والصباح الباكر من يوم الأحد.