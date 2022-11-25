"الحقيل" يشيد باختيار المملكة مقرًا رئيسًا لاتحاد المقاولين الإسلامي

أشاد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل باختيار المملكة مقرًا رئيسًا لاتحاد المقاولين بالدول الإسلامية التابع لمنظمة التعاون الإسلامي.
وقال "الحقيل": قرار الجمعية العمومية للاتحاد يأتي تماشيًا مع رؤية 2030 التي تهدف لجعل المملكة مقرًا للمنظمات والهيئات الاقليمية والدولية وقبلةً لقطاعات المال والأعمال.
وأضاف: أن هذا المُنجز سيتيح لقطاع المقاولات في الدول الإسلامية، الاستفادة من التجربة السعودية في بناء قطاع يُمثّل ثاني أكبر قطاع غير نفطي في الاقتصاد السعودي، كما أنه إنجاز وطني يُحسب لشباب وشابات المملكة، الذين عملوا ليل نهار من أجل أن يكونوا في المُقدمة من أجل بلادهم ومكانتها بين الأمُم.
ويُعدّ اتحاد المقاولين بالدول الإسلامية مؤسسة مهنية أنشئت في عام 1991م، تضم نقابات واتحادات وهيئات من 57 دولة, ويهدف لتحديث وتطوير قطاع المقاولات بالدول الإسلامية الأعضاء، ورفع كفاءة الكوادر البشرية العاملة في هذا المجال، وتلبية حاجة السوق لمُتخصصين قريبين من المُجتمع ويُنفذون المشاريع بدقّة ومعرفة بحاجة الاقتصادات المحلية.