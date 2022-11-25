"الحقيل" يشيد باختيار المملكة مقرًا رئيسًا لاتحاد المقاولين الإسلامي

وأضاف: أن هذا المُنجز سيتيح لقطاع المقاولات في الدول الإسلامية، الاستفادة من التجربة السعودية في بناء قطاع يُمثّل ثاني أكبر قطاع غير نفطي في الاقتصاد السعودي، كما أنه إنجاز وطني يُحسب لشباب وشابات المملكة، الذين عملوا ليل نهار من أجل أن يكونوا في المُقدمة من أجل بلادهم ومكانتها بين الأمُم.