تقلبات حرارية ورياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق عِدّة بالمملكة قادم الأيام

يُتوقع أن تقترب كتلة هوائية معتدلة الحرارة من شرقي البحر الأبيض المُتوسط، بالتزامن مع سيطرة كتلة هوائية حارة على أجواء المملكة، هذه الظروف الجوية تتسبّب في نشاط للرياح السطحية على أجزاءٍ مُختلفة من تبوك والجوف والحدود الشمالية وشمال المدينة المنوّرة، وتعمل على إثارة بعض الأتربة والغبار، وتدنٍ ورُبما شبه انعدامٍ في مدى الرؤية.