تقلبات حرارية ورياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق عِدّة بالمملكة قادم الأيام

يُشير آخر توقعات الخرائط الجوية إلى أن بعض مناطق المملكة السعودية تشهد تقلبات جوية تشمل انخفاضاً في درجات الحرارة ونشاطاً للرياح السطحية المُثيرة للأتربة والغبار، إضافة إلى أن هُناك فرصاً لبعض الأمطار الرعدية على المناطق الجنوبية الغربية.
يُتوقع أن تقترب كتلة هوائية معتدلة الحرارة من شرقي البحر الأبيض المُتوسط، بالتزامن مع سيطرة كتلة هوائية حارة على أجواء المملكة، هذه الظروف الجوية تتسبّب في نشاط للرياح السطحية على أجزاءٍ مُختلفة من تبوك والجوف والحدود الشمالية وشمال المدينة المنوّرة، وتعمل على إثارة بعض الأتربة والغبار، وتدنٍ ورُبما شبه انعدامٍ في مدى الرؤية.
بالتزامن مع ذلك، ترتفع درجات الحرارة في أغلب مناطق المملكة وبخاصة الشمالية منها، مع درجات حرارة تُقارب الأربعين مئوية وأجواء شديدة الحرارة بوجهٍ عام.
كما تبقى الفرص مُحتملة لتكاثر بعض السحب الرُكامية المحلية على أجزاءٍ من المُرتفعات الجنوبية الغربية تترافق بزخاتٍ رعدية من المطر.
وتميل درجات الحرارة للانخفاض نهار الجمعة في مناطق: تبوك والجوف والحدود الشمالية، بحيث يكون الطقس مائلاً للحرارة في هذه المناطق، بينما يكون حاراً إلى شديد الحرارة في باقي المناطق.
وتنشط الرياح الشمالية الغربية تدريجياً أثناء النهار على أجزاءٍ عِدّة من شمال المملكة ووسطها وتعمل على إثارة بعض الأتربة والغبار.
وتتجدّد فرص هطول الأمطار الرعدية على بعض المناطق الجنوبية الغربية فترة ما بعد الظهر والمساء.