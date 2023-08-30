رغم عراقتها معرّضة للاندثار.. "صياغة الخواتم" بمكة تواجه قلة الطلب بـ "الإبداع"

وعن طريقة تشكيل الخواتم وصقلها، أوضح الحربي؛ أن الفضة الخام يتم قصها عن طريق مناشير خاصة ووضعها في القوالب ثم إشعال النار عليها لصهرها بعدها يتم وضعها في مكائن السحب، حيث يتم تشكيل العيّنات من أجل سهولة العمل على صياغتها، وصناعة قاعدة وجرم الخاتم الذي يتم تلحيمه من الأعلى والأسفل لزيادة تماسك قاعدة الخاتم مع الجرم، وبعد اكتمال عملية التلحيم يتم برده بالمبرد الخاص، وتجهيز القالب الذي يتم النقش على جوانبه، ثم تثبيت الحجر الكريم داخل القالب وتلميعه بآلة خاصة لزيادة جماله ولمعانه.