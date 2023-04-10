بالتعاون مع الجهات الحكومية.. تفعيل خطط الطوارئ لمواجهة هطول الأمطار بالمسجد الحرام

ووجّه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وكالة الأمن والسلامة ومواجهة الطوارئ والمخاطر بالتأهب والاستعداد وتفعيل الخطط الميدانية لمواجهة الأمطار؛ تأهبًا للحالة المطرية التي نبّه المركز الوطني للأرصاد على شمولها مكة المكرمة وضواحيها، خاصةً مع كثافة أعداد المصلين والمعتمرين في بيت الله الحرام خلال الشهر الفضيل.