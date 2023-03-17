"التعاون الإسلامي" تؤكّد دعمها لحق شعب جامو وكشمير في تقرير المصير

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال الاجتماع الوزاري لفريق اتصال المنظمة المعني بجامو وكشمير، الذي عُقد أمس 16 مارس 2023، على هامش انعقاد الدورة 49 لمجلس وزراء خارجية دول المنظمة في نواكشوط بالجمهورية الإسلامية الموريتانية.