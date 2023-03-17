"التعاون الإسلامي" تؤكّد دعمها لحق شعب جامو وكشمير في تقرير المصير

أكّد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه؛ دعم المنظمة المتواصل لشعب جامو وكشمير، في الحصول على حقه في تقرير المصير.
وشدّد على ضرورة مضاعفة المجتمع الدولي جهوده من أجل تسوية قضية جامو وكشمير، استكمالاً لجهود منظمة التعاون الإسلامي.
جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال الاجتماع الوزاري لفريق اتصال المنظمة المعني بجامو وكشمير، الذي عُقد أمس 16 مارس 2023، على هامش انعقاد الدورة 49 لمجلس وزراء خارجية دول المنظمة في نواكشوط بالجمهورية الإسلامية الموريتانية.
وأطلع وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية بيلاوال بوتو زرداري؛ الاجتماع، على الوضع على الأرض منذ انعقاد الاجتماع الأخير لفريق الاتصال في نيويورك في سبتمبر 2022، على هامش الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأعرب في كلمته عن تقديره للأمين العام وأعضاء فريق الاتصال لدعمهم المستمر قضية شعب جامو وكشمير.
وعبّر أعضاء فريق الاتصال في كلماتهم عن دعمهم المتواصل لشعب جامو وكشمير، داعين إلى تسوية النزاع سلمياً وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وجدّدوا دعوتهم للهند لاحترام حقوق الإنسان الأساسية لشعب جامو وكشمير، والامتناع عن إحداث أيّ تغييرٍ في التركيبة السكانية للمنطقة المتنازع عليها.
وأكّدوا تقديرهم للجهود الحثيثة للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي في رصد انتهاكات حقوق الإنسان في جامو وكشمير، وإبلاغ الهيئات الدولية لحقوق الإنسان.