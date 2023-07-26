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"العدل": 5 ملايين مستفيد من الوكالة الإلكترونية في النصف الأول لـ 2023
أكدت أن التحول الرقمي في قطاع التوثيق أسهم بشكل كبير في تيسير الخدمات
كشفت وزارة العدل عن إجمالي عدد المستفيدين من خدمة الوكالات الإلكترونية الصادرة عبر بوابة ناجز najiz.sa خلال النصف الأول من العام الجاري 2023، إذ بلغ أكثر من 5 ملايين مستفيد.
وأوضحت الوزارة أن التحول الرقمي في قطاع التوثيق أسهم بشكل كبير في تيسير الخدمات على المستفيدين، واختصار الوقت والجهد عليهم، إضافة إلى رفع سقف الإنجاز.
يذكر أن وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، وجّه مؤخرًا، بإطلاق كتابة العدل الافتراضية، التي تعد بيئة افتراضية تهدف إلى تقديم الخدمات التوثيقية إلكترونيًا عن بعد دون الحاجة لمراجعة المرافق العدلية.
وتهدف كتابة العدل الافتراضية، إلى حوكمة الإجراءات، والارتقاء بمستوى كفاءة وجودة الخدمات التوثيقية، وتحسين تجربة المستفيد والحصول على خدمات التوثيق بكل يسر وسهولة.