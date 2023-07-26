"العدل": 5 ملايين مستفيد من الوكالة الإلكترونية في النصف الأول لـ 2023

يذكر أن وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، وجّه مؤخرًا، بإطلاق كتابة العدل الافتراضية، التي تعد بيئة افتراضية تهدف إلى تقديم الخدمات التوثيقية إلكترونيًا عن بعد دون الحاجة لمراجعة المرافق العدلية.