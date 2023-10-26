بـ3,333 فردًا و 1.691 معدة.. أمانة جدة تُعلن رفع جاهزيتها تحسبًا للحالة المطرية

وذكرت الأمانة أن خطة موسم الأمطار يشارك في تنفيذها أكثر من 3,333 فردًا و 1.691 معدة وآلية، وسيجري توزيعها على نطاق 16 بلدية فرعية و 17 مركزًا للإسناد، في إطار الاستعدادات المبكرة بعد صدور تنبيهات المركز الوطني للأرصاد ومركز إدارة الأزمات والكوارث.