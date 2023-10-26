بـ3,333 فردًا و 1.691 معدة.. أمانة جدة تُعلن رفع جاهزيتها تحسبًا للحالة المطرية

أعلنت أمانة محافظة جدة عن رفع مستوى الجاهزية لتنفيذ الخطة الميدانية لمواجهة الحالة المطرية المتوقعة خلال الفترة المقبلة، وتشمل الاستعداد للتعامل مع الآثار التي قد تنجم عن الأمطار حال هطولها.
وذكرت الأمانة أن خطة موسم الأمطار يشارك في تنفيذها أكثر من 3,333 فردًا و 1.691 معدة وآلية، وسيجري توزيعها على نطاق 16 بلدية فرعية و 17 مركزًا للإسناد، في إطار الاستعدادات المبكرة بعد صدور تنبيهات المركز الوطني للأرصاد ومركز إدارة الأزمات والكوارث.
وأكدت أمانة جدة أنها بدأت استعداداتها للموسم منذ وقت مبكر عبر اجتماعات لجنة الأمطار وتنفيذ الفرضيات، بالإضافة إلى صيانة ونظافة شبكة تصريف مياه الأمطار القائمة، للتأكد من جاهزية المضخات والمعدات والأفراد.