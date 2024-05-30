على مساحة 38 ألف م2.. إنجاز 90% من ثاني مراحل "مركز القبلتين" بالمدينة

أنجزت هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة 90% من أعمال المرحلة الثانية من مشروع "مركز القبلتين الحضاري" على مساحة 38 ألف متر مربع، الذي يهدف إلى تحسين مستوى الخدمات العامة للزوار والمصلين، بما يعزّز البُعد التاريخي للمسجد، ويسهم في إثراء تجربة ضيوف الرحمن وزوار المدينة المنورة.