تدشين برنامج لتقييم حالة الموائل البحرية على سواحل البحر الأحمر

أطلق المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية برنامجًا لتقييم حالة الموائل البحرية على طول سواحل المملكة في البحر الأحمر.
ويهدف البرنامج لدراسة النظم البيئية في البحر الأحمر كالشعب المرجانية ومروج الحشائش البحرية وغابات المانجروف والأنواع التي ترتبط بها وتقييم حالتها ومدى سلامتها, ويتضمن البرنامج تحديد المخاطر الطبيعة والمخاطر المرتبطة بالأنشطة البشرية التي تهدد هذه النظم البيئية الساحلية مع وضع الحلول اللازمة للحد منها.
وتقدم الدراسة بيانات ومعلومات جوهرية تشكل خط أساس علمي لتحديد الإجراءات اللازمة للحماية والمحافظة والإدارة المستقبلية، مع تصميم خطة فعالة لحفظ وإعادة تأهيل هذه الموائل الساحلية.
ولتحقيق أهداف الدراسة تم تحديد أكثر من 450 موقعًا للمسح على طول الساحل السعودي في البحر الأحمر الممتد من منطقة حقل شمالًا إلى جزر فرسان في الجنوب.
ويأتي البرنامج الحالي امتدادًا للعديد من الدراسات وبرامج التقييم التي أطلقها المركز لوضع خط أساس علمي لتقييم سلامة البيئات البحرية في المملكة وتحديد الإجراءات اللازمة لإعادة تأهيل المناطق المتضررة وأفضل الممارسات لإدارة النظم البيئية البحرية.