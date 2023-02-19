حين تمتزج العمارة بالتراث والخدمات.. "تجربة ثرية لضيوف الرحمن بالحرم"

وأكّد وكيل الرئيس العام للتوسعة الشمالية حمود بن صالح العيادة، أن الرئاسة تحرص على معالجة كل ما من شأنه الحفاظ على راحة وسلامة رواد وقاصدي بيت الله الحرام والاستفادة من الملاحظات في تطوير جميع الأعمال والخدمات وتحديد الاحتياجات اللازمة لجودة المخرجات وتفعيل التعاون المشترك مع الجهات والإدارات ذات العلاقة في إثراء تجربة ضيف الرحمن بالمسجد الحرام لتسخير كافة الإمكانات المتاحة في تقديم خدمات تلبي رغبات القاصدين للوصول -بمشيئة الله- إلى الرقي الشامل بمنظومة خدمات الحرمين الشريفين.