حقيبة جلد الكمبوتشا تسرد تاريخ الدرعية في ميلانو بعد فوزها بـ "تحديات تنوين" في "إثراء"

استطاعت المصمّمة السعودية مناهل القاسم؛ بعدما نجحت في قطع مراحل مسيرتها محلياً، بفوزها بـ "تحديات تنوين" التي ينظّمها مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) سنوياً، أن تخوض فرصة المشاركة العالمية في أسبوع ميلانو للتصميم عن مشروع الحقيبة المصنوعة من جلد الكمبوتشا، حيث ترمز إلى الاستدامة بمفهومها الحقيقي.
وبادرت "القاسم"؛ بتنفيذ التصميم المستوحى من مدينة الدرعية، حيث دمجت الإبداع والبساطة مع روح المكان لما له من دلالات عدة.
واستقت "مناهل" ذات الـ 25 ربيعاً وهي ابنة الدرعية، الفنّ من جوانب المكان واستلهمت منه روح الإبداع لتتوجه به إلى قلب إيطاليا النابض، ولديها رسالة وأهداف تتكئ على النقوش الهندسية التي اتسمت بها العمارة النجدية، وهي: المربع، المثلث، والمستطيل.
وخلافاً للتصاميم المنقوشة وذات الألوان والخطوط؛ وظّفت مناهل القاسم؛ بإشراف فريق من مختبر الأفكار في مركز "إثراء" السلاسة فنياً للتعبير عن العودة إلى التاريخ والتمسك بالهوية لتلك المدينة التي تُعد العاصمة الأولى للمملكة العربية السعودية.
واستمدت المصمّمة السعودية قيمة العمل من عناصر مصنوعة من الطبيعة ومن المدينة ذاتها، خصوصاً أن الخطوط الرفيعة في زوايا الحقيبة كافة ربطت بين التصميم المعماري للمدينة والمعاني الحسيّة الذي تستند إلى ديمومة الموارد الطبيعية.
وتستند مناهل القاسم في فكرتها إلى خاصية القص بالليزر، إذ بادرت بالوصول إلى منتج من الجلد الحيوي على شكل حقيبة، من منطلق مواجهة (التصميم المستدام) عبر استعمال مواد تنتج من بكتيريا حيوية.
وبيّنت أنه تم توظيف التقنيات الناشئة والطباعة ثلاثية الأبعاد، فالشكل النهائي بحسب تعبيرها يسرد قصة بأدوات تاريخية وطابع فنّي، إذ يرتكز في حيثياته على الخصوصية والتباين في الألوان للمواد الحيوية، مع خيوط مذهبة تسعى إلى إيجاد مستقبل أكثر استدامة.
وترى المصمّمة السعودية أن المنتجات المصنوعة من موارد مستدامة توجِد حالة جديدة في عالم التصميم، مضيفة "رسالتي للمختصين الابتعاد عن التصاميم الأقل ديمومة، فالمواد الخام ذات تأثير مباشر على سير خط الإنتاج، لذلك أفكر في إطلاق خط إنتاج مستقبلاً لتصاميم مصنوعة من مواد حيوية مأخوذة من البيئة تتسم ببقائها أعواماً، وذلك على حساب المنتجات الأقل جودة والأكثر ضرراً للبيئة لتزايد تلفها وكثرة تصميمها".
وعن كيفية حصولها على مكونات الحقيبة، قالت مناهل: "بإشراف فريق مختبر الأفكار في (إثراء) بادرنا بجلب مكونات من الطبيعة للتأكّد من استدامة المواد المستخدمة وقدرتها على تحقيق الهدف، حيث تمّ إجراء عديدٍ من الاختبارات العلمية للوصول إلى نتيجة حتمية وجارٍ الآن تصنيع الجلود نفسها في مختبر الأفكار".
وعلى الرغم من الفرص التي أُتيحت أمام القاسم؛ للدخول في غمار مسابقات وتحديات إلا أنها لاقت شغفها بتحديات "تنوين"؛ لما يحويه من معايير دقيقة حققت رغبتها في الوصول إلى العالمية.
يُشار إلى أنه ضمن تحديات تنوين الخمسة لعام 2022 تحدي أزياء التكنولوجيا الحيوية الذي دعا المصمّمين لإنشاء حقيبة فريدة من نوعها تستكشف إمكانات المواد الحيوية الجديدة وتقنيات التصنيع الرقمية؛ لجذب انتباه أفراد المجتمع لما يسمى "الأزياء الحيوية"؛ مما يسهم في مستقبل أكثر استدامة، ومما يبدو لافتاً أن تصميم الحقيبة الذي ظفر بالمرتبة الأولى للمصمّمة القاسم، تمّ عرضه في أسبوع بلباو وبيزكايا للتصميم.
جديرٌ بالذكر أن برنامج تحديات تنوين أطلقه مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء)، حيث يستهدف المصمّمين والمهنيين والطلبة، ويشتمل على سلسلة من ورش العمل المتخصّصة في الإبداع والتصميم التي تهدف إلى تطوير المستوى التصميمي والإبداعي للمشاركين عبر إيجاد بيئة محفزة مكتشفة للمواهب وداعمة للابتكار لدعم الطاقات الشبابية.