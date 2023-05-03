حقيبة جلد الكمبوتشا تسرد تاريخ الدرعية في ميلانو بعد فوزها بـ "تحديات تنوين" في "إثراء"

واستقت "مناهل" ذات الـ 25 ربيعاً وهي ابنة الدرعية، الفنّ من جوانب المكان واستلهمت منه روح الإبداع لتتوجه به إلى قلب إيطاليا النابض، ولديها رسالة وأهداف تتكئ على النقوش الهندسية التي اتسمت بها العمارة النجدية، وهي: المربع، المثلث، والمستطيل.