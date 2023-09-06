"الأدب" تُطلق مبادرة "الدراسات البحثية في أدب الأطفال واليافعين"

أعلنت هيئة الأدب والنشر والترجمة إطلاق مبادرة "الدراسات البحثية في أدب الأطفال واليافعين"، وهو الأدب الذي يعنى بالكتابة والقراءة والرسم لهذه الفئة من خلال توفير 10 منح للباحثين المختصين في هذا المجال؛ بهدف تحفيز إنتاج الأعمال الخاصة بأدب الأطفال واليافعين، وتوفير حراك بحثي ونقدي يكون داعمًا لإثراء هذا الجنس الأدبي والاهتمام به.
وتسعى الهيئة من خلال هذه المبادرة إلى إثراء المكتبات السعودية بأبحاث أدب الأطفال واليافعين، بالإضافة إلى رفع جودة الأعمال الخاصة بالمجال في المملكة من خلال دعم أنشطة أدب الأطفال واليافعين؛ وذلك عبر اختيار لجنة علمية متخصصة للإشراف على الباحثين خلال فترة كتابتهم للبحث، وأن تنشر الأبحاث في المجلات العلمية المحكمة المحلية والدولية بما يتوافق مع مجال الفكرة البحثية.
وخصصت الهيئة منصة إلكترونية للتسجيل في هذه المبادرة والاستفادة من المنح البحثية المقدمة، وذلك عبر الرابط الإلكتروني، خلال فترة تسجيل تمتد حتى 23 سبتمبر الجاري، تعقبها مرحلة الفرز الأولي للمتقدمين لاختيار الأفكار البحثية وفق الشروط المطروحة.