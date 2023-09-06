"الأدب" تُطلق مبادرة "الدراسات البحثية في أدب الأطفال واليافعين"

أعلنت هيئة الأدب والنشر والترجمة إطلاق مبادرة "الدراسات البحثية في أدب الأطفال واليافعين"، وهو الأدب الذي يعنى بالكتابة والقراءة والرسم لهذه الفئة من خلال توفير 10 منح للباحثين المختصين في هذا المجال؛ بهدف تحفيز إنتاج الأعمال الخاصة بأدب الأطفال واليافعين، وتوفير حراك بحثي ونقدي يكون داعمًا لإثراء هذا الجنس الأدبي والاهتمام به.