"السديس" يجتمع بالقيادات الدينية ويشدد على إثراء تجربة القاصدين وتهيئة الأجواء التعبدية للمصلين

وشدد رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، خلال اجتماع عقده اليوم، بمقر رئاسة الشؤون الدينية بمكة المكرمة مع القيادات الدينية؛ على أهمية تعزيز مسار برنامج إرشاد السائلين؛ إثراءً لتجربة القاصدين الدينية، وإسهامًا في توضيح المسائل الشرعية المستشكلة، وإرشادًا للآداب الإسلامية السنية، وأحكام وآداب الحرمين الشريفين، والناسك والمناسك.