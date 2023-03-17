خطيب الحرم المكي يوصي بالتمسّك بآداب رمضان والتعرّض لرحمة الله وإحسانه

وقد بين الله تعالى في محكم التنزيل أن رسالة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كاملة شاملة، هي خاتمة الرسالات السماوية، أرسل بها رسولًا طهره واصطفاه وقربه، وأدناه، فأرسله إلى جميع الثقلين الجن والإنس بشيرًا ونذيرًا ورحمة للعالمين وسراجًا منيرًا وأنزل عليه كتابًا مصدقًا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنًا عليه، أنزل عليه وحيًا يخاطب العقول والفطرة، ويتناول جميع نواحي الحياة، حياة الفرد والأسرة وحياة المجتمع والدولة، فقد نظّم صلة الإنسان بخالقه، وصلة المسلم بأخيه المسلم وصلة المسلم بغيره، حتى صلته بالحيوان وجميع أفراد العالم الصامت والناطق، وعالج جميع المشاكل، ورسم جميع النظم في كل الأمور صغيرها وكبيرها حتى حاجة الإنسان كيف يقضيها، فالذي أنزل آخر النظم السماوية وجعلها ناسخة لما قبلها من النظم، هو الذي خلق الكون ويعلم ما كان فيه وما سيكون من تطورات وتغيرات وما يستجد من متطلبات، فجعله نظاماً يتسع لجميع الاحتمالات في إطار العدل وفي ظل التقوى وخشية الله، فلا يجوز لمسلم أن يتصور أن هذا الدين غير شامل، أو أنه يحتاج إلى تكملة أو زيادة أو نقصان أو تنسيق أو تطوير، فإن هذا تصور خاطئ يخالف حقيقة الإسلام.