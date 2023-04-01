وزير الشؤون الإسلامية: وظَّفنا أكثر من 69 ألفًا بين أئمة ومؤذنين ومراقبين ومراقبات وحراس أمن وحارسات

أعلن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أن الوزارة ضمن مبادرة التوظيف التي بدأت بتنفيذها بتاريخ 1/ 6/ 1442هـ أنهت تعيين (25714) إمامًا ومؤذنًا على نظام العقود بمساجد وجوامع السعودية حتى تاريخه، وبانتهاء عمليات التعيين لوظائف المراقبين والمراقبات والدعاة والداعيات والحراس والحارسات سيصل مجموع مَن تم تعيينهم منذ بدء المبادرة على وظائف العقود حتى العام الحالي 1444هـ إلى (45000) موظف وموظفة.
وأضاف في ثلاث تغريدات، نشرها عبر حسابه الرسمي بمنصة تويتر: "كما بلغ عدد مَن تم تعيينهم على بند المكافآت من الأئمة والخطباء والمؤذنين (24180) منذ عام 1440هـ، بمختلف مناطق السعودية".
وخلص الوزير "آل الشيخ" إلى أن هذه الأرقام التي تم توظيفها تأتي ضمن الجهود التي تسعى الوزارة لتحقيقها؛ لمواكبة تطلعات وتوجيهات القيادة الرشيدة لتوظيف الكفاءات من أبناء وبنات الوطن.
جدير بالذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية منذ تولِّي وزيرها الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ قامت بأكبر عملية توظيف بتاريخها، بلغت أكثر من 69 ألف وظيفة، كما ساهمت في توظيف أكثر من 4000 موظفة في قطاعاتها المختلفة في سابقة بتعيين الكادر النسائي بديوان الوزارة وفروعها، كما تم تعيين أول وكيلة للوزارة منذ إنشائها قبل أكثر من 24 عامًا.