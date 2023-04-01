وزير الشؤون الإسلامية: وظَّفنا أكثر من 69 ألفًا بين أئمة ومؤذنين ومراقبين ومراقبات وحراس أمن وحارسات

جدير بالذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية منذ تولِّي وزيرها الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ قامت بأكبر عملية توظيف بتاريخها، بلغت أكثر من 69 ألف وظيفة، كما ساهمت في توظيف أكثر من 4000 موظفة في قطاعاتها المختلفة في سابقة بتعيين الكادر النسائي بديوان الوزارة وفروعها، كما تم تعيين أول وكيلة للوزارة منذ إنشائها قبل أكثر من 24 عامًا.