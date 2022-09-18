المرحلة الأولى انتهت.. أكثر من 240 عملًا في مسابقة المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون القادمة بالرياض

ونوهت اللجنة الإشرافية إلى أن مسابقات المهرجان تنقسم إلى قسمين؛ هما المسابقة الموازية، وهي مخصصة للبرامج والأخبار المنتَجة من قِبل الشبكات التلفزيونية العربية الخاصة (غير الأعضاء في الاتحاد) وشركات الإنتاج ووكالات الأنباء العربية، بالإضافة إلى الفضائيات الأجنبية الناطقة باللغة العربية، ومسابقة البرامج الإذاعية، بقسميها الرئيس والموازي، وهي مسابقة مخصّصة للبرامج والأخبار الإذاعية المنتَجة من قبل الهيئات الأعضاء في الاتحاد والمحطات وشركات الإنتاج الإذاعية العربية الخاصة والمحطات وشركات الإنتاج الإذاعية الدولية الناطقة بالعربية.