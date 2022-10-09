"النيابة العامة": التسول محظور بصوره وأشكاله كافة مهما كانت مسوغاته

وتفصيلاً، قالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على تويتر: "يُحظر التسول بصوره وأشكاله كافة، مهما كانت مسوغاته، ويعاقب كل من امتهن التسول أو أدار متسولين أو حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده - بأي صورة كانت - على أي من ذلك ضمن جماعة منظمة تمتهن التسول بالسجن مدة تصل إلى سنة، وغرامة مالية قدرها مائة ألف ريال".