"الصحة" تعتمد ضوابط الترقية الاستثنائية 2025 وتستبعد المتغيبين والمخالفين وتحدد شروط الأداء والعمر

وبيّنت “الصحة” أن من أبرز الشروط حصول المرشح على المؤهل العلمي المناسب للوظيفة المستهدفة، وألا يقل تقييم أدائه الوظيفي عن “ممتاز” في السنة الأخيرة، وألا يتجاوز عمره 55 عامًا، إضافة إلى مرور عام على الأقل في مرتبته الحالية، وألا يكون قد نال أكثر من ترقيتين استثنائيتين خلال مسيرته.