"الصحة" تعتمد ضوابط الترقية الاستثنائية 2025 وتستبعد المتغيبين والمخالفين وتحدد شروط الأداء والعمر

أعلنت وزارة الصحة بدء إجراءات الترشيح للترقيات الاستثنائية لعام 2025، وذلك استنادًا إلى قرار وزير الخدمة المدنية رقم (1550) بتاريخ 9 جمادى الآخرة 1440هـ، الذي تضمّن اعتماد اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية.
وأوضحت الوزارة أن المادة (54) من اللائحة تُجيز، بموافقة الوزير المختص، ترقية الموظف استثنائيًا إلى وظيفة شاغرة بمرتبتين أعلى، شريطة استيفاء مجموعة من الضوابط.
وبيّنت “الصحة” أن من أبرز الشروط حصول المرشح على المؤهل العلمي المناسب للوظيفة المستهدفة، وألا يقل تقييم أدائه الوظيفي عن “ممتاز” في السنة الأخيرة، وألا يتجاوز عمره 55 عامًا، إضافة إلى مرور عام على الأقل في مرتبته الحالية، وألا يكون قد نال أكثر من ترقيتين استثنائيتين خلال مسيرته.
واشترطت اللائحة أن تتم الترقية عبر لجنة يُحدد رئاستها الوزير المختص، وتضم ممثلين من الموارد البشرية والشؤون المالية في الجهة، إلى جانب ممثلين من وزارتي المالية والخدمة المدنية.
كما كشفت الوزارة أن وزير الصحة وافق على ضوابط إضافية خاصة بعام 2025، من بينها أن يكون المرشح من ضمن الفئات الأكثر تميزًا، وأن يلتزم العدد المخصص لكل منطقة أو تجمع صحي وفق نظام “موارد”.
وشددت “الصحة” على أن تسجيل أسماء المرشحين يتم حصريًا عبر شاشة الترقية الاستثنائية في نظام “موارد”، خلال 15 يومًا من تاريخ 22 ربيع الثاني 1447هـ.
وتضمنت الضوابط الإضافية أن يكون المرشح قد أمضى عامًا على الأقل في الخدمة داخل الوزارة، وألا يكون قد تغيب أو تأخر أكثر من 3 أيام خلال آخر 5 سنوات، وألا يكون قد أُدين في أي قضايا تتعلق بالسلوك أو الوظيفة.
وأكدت الوزارة أن المفاضلة تتم داخل الجهة وفق تسلسل الأفضلية في النظام، ولن يُنظر في أي ترشيح يُقدَّم بعد انتهاء المهلة المقررة.
يُشار إلى أن الترقية الاستثنائية تشمل موظفي الخدمة المدنية المشمولين بالكادر الإداري في الوزارة، إضافة إلى منسوبي الفروع والمكاتب والتجمعات الصحية بمختلف مناطق المملكة.