مدينة سعودية تحتضن أطول مبنى مطبوع في العالم

ووفقاً لموقع "نيو سيفل إنجنئير" المتخصّص في شؤون الهندسة والبناء، فإن أطول مبنى مطبوع في العالم يقع في شمال الرياض، مكوّن من ٣ طوابق، وقامت ببنائه شركة سعودية وباستخدام مواد البناء التقليدية نفسها؛ أي الأسمنت والرمل والزلط، لكن مع تعديل النسب لإضافة الصلابة والقوة والمتانة إلى أربع مرات من البناء التقليدي.