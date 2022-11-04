مدينة سعودية تحتضن أطول مبنى مطبوع في العالم

تحتضن العاصمة السعودية الرياض أطول مبنى مطبوع في العالم بتقنية "'3D" (طباعة ثلاثية الأبعاد) يبلغ ارتفاعه ٩.٩ متر، في حين كان أطول مبنى تم بناؤه بذات التقنية في ألمانيا، يبلغ ارتفاعه ٣.٧ متر.
ووفقاً لموقع "نيو سيفل إنجنئير" المتخصّص في شؤون الهندسة والبناء، فإن أطول مبنى مطبوع في العالم يقع في شمال الرياض، مكوّن من ٣ طوابق، وقامت ببنائه شركة سعودية وباستخدام مواد البناء التقليدية نفسها؛ أي الأسمنت والرمل والزلط، لكن مع تعديل النسب لإضافة الصلابة والقوة والمتانة إلى أربع مرات من البناء التقليدي.
يُذكر أن البناء بتقية الطباعة ثلاثية الأبعاد يشهد تطوراً كبيراً حول العالم، حيث تختصر هذه التنقية نحو أكثر من نصف الوقت اللازم لإنشاء الهياكل الخرسانية، وتتطلب عدداً اقل من العمالة.