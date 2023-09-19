في ٧ دقائق.. الإسعاف الجوي بالقصيم ينقذ مصابًا انهار عليه مبنى تحت الإنشاء

وعلى إثر ذلك تم توجيه فرقة قيادة ميدانية، وفرقة إسعافية أرضية، وفرقة إسعاف جوي، حيث تم عمل الإسعافات اللازمة للمصاب ونقله من الموقع إلى مستشفى بريدة المركزي عبر خدمة الإسعاف الجوي بطائرة مجهزة طبياً لنقل الحالات المتوسطة الخطورة والخطيرة وبزمن نقل قياسي قدره 7 دقائق.