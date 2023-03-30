بعد تلبية المعايير الدولية.. "سدايا" تحصد شهادة الجاهزية ومن معهد "UPTIME"

حصلت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، ممثلة في مركز البيانات التابع لمركز المعلومات الوطني، على شهادة الجاهزية والاعتماد الدولي Tier III من معهد (UPTIME) المتخصص في تقييم وتصنيف مراكز البيانات حول العالم.
وتوجت "سدايا"، بهذه الشهادة، بناءً على جهود مركز البيانات في تلبيته للمعايير الدولية التي يختبرها المعهد، ومنها أهمية تواجدية وتوافرية الأنظمة المشغلة لمركز البيانات لديها بنسبة 99.99 في المئة وإمكانية عمل الصيانات الوقائية والدورية للبنية التحتية الكهروميكانيكية الداعمة لمركز البيانات دون حدوث أي انقطاع للأنظمة والخدمات المستضافة، إضافة إلى استمرارية عمل الأنظمة والخدمات المستضافة في مراكز البيانات التابعة لـ"سدايا".
ويشتمل معهد (UPTIME)، في تصنيفه، على اختبارات دقيقة تمر بمراحل مختلفة ابتداءً بالتصميم والمُطابقة وانتهاءً بالتنفيذ على أرض الواقع.
ويستند في منحه هذه الشهادة إلى معايير عالمية ثابتة حول تصميم وإنشاء مراكز البيانات لضمان استمرارية العمل حتى في الظروف التشغيلية الصعبة والاستثنائية مثل: انقطاع الكهرباء، والأخطاء التشغيلية المختلفة.