بعد تلبية المعايير الدولية.. "سدايا" تحصد شهادة الجاهزية ومن معهد "UPTIME"

وتوجت "سدايا"، بهذه الشهادة، بناءً على جهود مركز البيانات في تلبيته للمعايير الدولية التي يختبرها المعهد، ومنها أهمية تواجدية وتوافرية الأنظمة المشغلة لمركز البيانات لديها بنسبة 99.99 في المئة وإمكانية عمل الصيانات الوقائية والدورية للبنية التحتية الكهروميكانيكية الداعمة لمركز البيانات دون حدوث أي انقطاع للأنظمة والخدمات المستضافة، إضافة إلى استمرارية عمل الأنظمة والخدمات المستضافة في مراكز البيانات التابعة لـ"سدايا".