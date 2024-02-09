"السعودية" ضيف شرف "معرض الكتاب الدولي" في الهند

وأعلنت الجهات المنظمة لمعرض نيودلهي للكتاب، أن المملكة العربية السعودية تمّ اختيارها كـ "ضيف شرف" للحدث، وسيتم تقديم برامج ثقافية سعودية ضمن المعرض، الذي من المتوقع أن يشهد زيادة بنسبة 25 % في عدد الزوّار مقارنة بالعام السابق.