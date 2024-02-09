"السعودية" ضيف شرف "معرض الكتاب الدولي" في الهند

سينطلق معرض الكتاب العالمي في نيودلهي، غداً، السبت، ويستمر حتى 18 فبراير الجاري، بمشاركة ناشرين من السعودية و70 دولة عربية وأجنبية.
وأعلنت الجهات المنظمة لمعرض نيودلهي للكتاب، أن المملكة العربية السعودية تمّ اختيارها كـ "ضيف شرف" للحدث، وسيتم تقديم برامج ثقافية سعودية ضمن المعرض، الذي من المتوقع أن يشهد زيادة بنسبة 25 % في عدد الزوّار مقارنة بالعام السابق.
وبجانب السعودية والهند، سيشارك ممثلون من عدة بلدان، من بينها: المملكة المتحدة وفرنسا وإسبانيا وتركيا وإيطاليا وروسيا وتايوان وإيران والإمارات والنمسا وبنغلادش وسريلانكا ونيبال.
وتم تخصيص جناح خاص للأطفال مصمّم خصيصًا لتعزيز مهارات الاتصال، وسيتم تنظيم ورش عمل تغطي مواضيع، مثل: كتابة الأخبار وكتابة السيناريو وكتابة القصة وتطوير قصص الرسوم المتحركة وغيرها للأطفال.