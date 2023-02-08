"إغاثي الملك سلمان" يطلق الحملة الشعبية لمساعدة المتضررين من الزلزال بسوريا وتركيا

أعلن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رسميًّا إطلاق الحملة الشعبية لمساعدة المتضررين من الزلزال بسوريا وتركيا، وتدشين جسر جوي خلال الساعات القادمة لإغاثة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا.
وأطلق المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، الحملة الشعبية لجمع التبرعات عبر منصة "ساهم" لمساعدة ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا.
وقال "الربيعة": في حال وجود تحديات أمام المتبرعين هناك قنوات أخرى ممثلة في الرقم الحسابي الموحد الذي يمكن التبرع منه أو من خلال القنوات الأخرى الموجودة على موقع المركز.
وتابع المشرف على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية د.عبدالله الربيعة: حملة التبرعات تجسّد وفاء الشعب السعودي واستجابته لإغاثة متضرري #زلزال_سوريا_تركيا.