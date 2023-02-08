"إغاثي الملك سلمان" يطلق الحملة الشعبية لمساعدة المتضررين من الزلزال بسوريا وتركيا

وقال "الربيعة": في حال وجود تحديات أمام المتبرعين هناك قنوات أخرى ممثلة في الرقم الحسابي الموحد الذي يمكن التبرع منه أو من خلال القنوات الأخرى الموجودة على موقع المركز.