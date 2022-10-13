وزير يمني سابق: المملكة لم تتوان لحظة واحدة في وقوفها مع بلادي في كل الاتجاهات

قال وزير الأوقاف والإرشاد اليمني السابق الدكتور أحمد عطية: "تؤكد لنا الأحداث منذ ثماني سنوات ومن بعد انقلاب الحوثي على الشرعية في اليمن، أن المملكة العربية السعودية لم تتوان لحظة واحدة في وقوفها مع بلادي في كل الاتجاهات الدبلوماسية والعسكرية والاقتصادية".
وأشار الدكتور أحمد عطية إلى أن علاقات اليمن بالمملكة ليست وقتية أو بدافع اللحظة، وإنما هي علاقة ترسخت بروابط العقيدة والجغرافيا والمصير المشترك.
جاء ذلك في تصريح خاص بـ"سبق"، مؤكداً أن المملكة ذات ثقل دولي وعالمي وكلمتها مسموعة لدى صناع القرار في العالم، مشيراً بأن كلمة المندوب الدائم للمملكة اليوم في مجلس الأمن خير دليل أنها لن تترك اليمن فريسة لمليشيات رهنت نفسها لنظام الملالي في طهران.
وواصل "عطية" يقول: "نحن في اليمن مدينون لهذه المواقف الكبيرة والصلبة في الدفاع عن اليمن وبقاءها في حضنها الخليجي الذي هو مكان اليمن الحقيقي"، مختتماً تصريحه قائلاً: "كل الشكر والعرفان لقيادة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وحفظ الله المملكة واليمن من كل المتآمرين".
وكانت المملكة العربية السعودية أكدت أنها ستستمر في دعم الجهود الدولية لإحلال السلام في اليمن، مجددة التأكيد على حقها في الدفاع عن نفسها في حال عادت المليشيات الحوثية إلى مهاجمة المملكة مجدداً، مؤكدة أنها لن تألو جهداً في ردع هذه السلوكيات العدائية ضدها.
جاء ذلك في كلمة المملكة خلال جلسة مجلس الأمن الدولي المنعقدة اليوم حول الأوضاع في الشرق الأوسط (اليمن)، والتي ألقاها المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير الدكتور عبدالعزيز بن محمد الواصل.