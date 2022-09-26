"الزعاق": كل الكون وما فيه من حركة محكوم بدقة متناهية

ولفت في فيديو على حسابه بتويتر، إلى أن الإنسان أول ما وجد على الأرض حاول أن يفسر محيطه بما يملكه من تفكير بسيط، فتوصل إلى أن الأجرام السماوية هي التي تتحكم في مصيره فعبدها، وتوصّل إلى أن الأرض مرك الكون وأنها مسطحة لها أطرافُ، وما بعد الأطراف عالمٌ لا يعلم كنهه.