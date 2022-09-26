"الزعاق": كل الكون وما فيه من حركة محكوم بدقة متناهية

قال خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق، إن الإنسان له بداية ونهاية، وما بين البداية والنهاية تسمّى حياة، والعلم يفسّر لنا حياة الكون بأنها استمرار الحركة مع الوقت، وعقارب ساعتها هي الشمس من شروق وغروب، ودوران الأجرام السماوية، وما يعقبها من فصول.
وأضاف الزعاق، أن كل الكون وما فيه من حركة منوط بدقة متناهية، والإنسان مجرد مركز نفسه فقط.
ولفت في فيديو على حسابه بتويتر، إلى أن الإنسان أول ما وجد على الأرض حاول أن يفسر محيطه بما يملكه من تفكير بسيط، فتوصل إلى أن الأجرام السماوية هي التي تتحكم في مصيره فعبدها، وتوصّل إلى أن الأرض مرك الكون وأنها مسطحة لها أطرافُ، وما بعد الأطراف عالمٌ لا يعلم كنهه.
وتابع، الإنسان كل يوم يتعلّم معلومة عن الكون وتراكمت هذه المعلومات وأصبحت علماً؛ ما أكّد أن الأرض كروية كباقي الأجرام السماوية.