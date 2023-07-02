46 مئوية.. الأحساء والخرج تسجلان أعلى درجة حرارة بالمملكة اليوم

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الأحد، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت الأحساء والخرج 46 مئوية؛ فيما سجلت أبها أقل درجة حرارة 19 مئوية.
وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم؛ كالتالي: الأحساء والخرج 46 مئوية، وكل من المدينة المنورة ووادي الدواسر وحفر الباطن وعرفات والمزدلفة 45 مئوية، وسجلت مكة المكرمة والرياض وبريدة والصمان والتنهات ومنى وشرورة والدهناء 44 مئوية.
وحول درجات الحرارة الصغرى جاءت أبها في أدنى القائمة بـ19 مئوية، والقريات 20 درجة والباحة 21 مئوية.
وسجلت الوجه وينبع أعلى رطوبة بنسبة 90% و85%.