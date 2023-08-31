"موانئ": إضافة خدمة الشحن الملاحية "RGA" لربط المملكة بموانئ جنوب شرق وغرب آسيا

وتأتي الخدمة الجديدة في إطار جهود "موانئ" الداعمة لتنافسية الموانئ السعودية، وتحسين تصنيف المملكة على مؤشر الأونكتاد لخطوط النقل البحري، بعد أن حققت الموانئ السعودية أعلى تقدم لها في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، ضمن تقرير الأونكتاد للربع الثاني لعام 2023م، الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، بتسجيل 76.16 نقطة، لتحتل المملكة المرتبة الـ16 على مستوى العالم، ضمن 187 دولة، بما يتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، بترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، ومحور ربط 3 قارات.