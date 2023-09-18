هيئة المعارض توقّع اتفاقية شراكة استراتيجية مع مهرجان "أثر"

من جهته، قال الرئيس التنفيذي المكلّف للهيئة أمجد شاكر: مهمة الهيئة تتمثل في وضع وتطوير معايير وأنظمة صناعة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض في المملكة، وبناء منظومة قوية لجذب الفعاليات الدولية والتعرف على الصناعات الناشئة ذات الإمكانات الكبيرة ودعمها.