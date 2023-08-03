غداً تدخل حيز التنفيذ.. تحديثات جديدة على القواعد التنظيمية للصناديق العائلية

وتتضمن قائمة التحديثات في القواعد التنظيمية للصناديق العائلية، والتي ستدخل حيز النفاذ بتاريخ 4 -8- 2023 العديد من المكاسب الرئيسة، حيث تم إلغاء شرط الحد الأدنى لعدد الأشخاص الذين يمكنهم تأسيس الصندوق، واستبداله بشرط وجود الأغلبية للمصلحة العامة، وإتاحة المجال لإنشاء أكـثر من صندوق للعائلة الواحدة وتسهيل إجراءات إنشاء الصندوق العائلي، وتحفيز أفراد العائلات لتأسيسها، وإعفائهم من القيود المعيقة لذلك، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لمن يرغب في التبرع للصناديق العائلية من خارج أفراد العائلة بعد موافقة المركـــز أسوة بالمؤسسات الأهلية، كما ألغي اشتراط وجــود المشـرف المالي فــي التعاملات المالية.