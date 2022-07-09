توزيع دليل الإرشاد المكاني للمسجد الحرام بـ5 لغات

وأضاف: دليل الإرشاد المكاني للمسجد الحرام يسهم في إيضاح كل الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن بالمسجد الحرام؛ مثل مواقع دورات المياه، ومقارّ توزيع العربات، ومواقع المراكز الصحية، ومكاتب الإرشاد، ومكاتب المفقودات وغيرها.