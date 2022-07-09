توزيع دليل الإرشاد المكاني للمسجد الحرام بـ5 لغات

قامت وكالة المشاريع والدراسات الهندسية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة بالإدارة العامة للمساحة ونظم المعلومات الجغرافية، بتوزيع دليل الإرشاد المكاني للمسجد الحرام لضيوف الرحمن القادمين لأداء طواف الإفاضة، بـ5 لغات وهي: (العربية - الإنجليزية - الأوردية - الفرنسية - الإندونيسية).
وقال مدير عام الإدارة العامة للمساحة ونظم المعلومات الجغرافية المهندس أديب بن حسن كاظم: دليل الإرشاد المكاني للمسجد الحرام أحد خدمات منظومة الإرشاد المكاني بالمسجد الحرام التي يتم تطويرها وتحديثها بشكل مستمر؛ لتستهدف كل شرائح الزوار وضيوف الرحمن وإثراء تجربتهم.
وأضاف: دليل الإرشاد المكاني للمسجد الحرام يسهم في إيضاح كل الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن بالمسجد الحرام؛ مثل مواقع دورات المياه، ومقارّ توزيع العربات، ومواقع المراكز الصحية، ومكاتب الإرشاد، ومكاتب المفقودات وغيرها.