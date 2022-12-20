لمساعدة رواد الأعمال.. "منشآت" تطلق "حاسبة التكاليف"

أطلقت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" خدمة جديدة تُسهّل على رواد الأعمال الراغبين ببدء العمل التجاري على تقدير جدوى المشروع بدقة أكبر، من خلال تقدير مبالغ الرسوم الحكومية المفروضة على المنشأة عند البدء بتأسيس وممارسة النشاط التجاري، والتعرف على نقطة التعادل للمشروع (Break-Even Point)، وذلك من خلال "حاسبة التكاليف".