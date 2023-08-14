"الأرصاد": أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على جازان وعسير والباحة ومرتفعات مكة

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم ، بأن الفرصة لاتزال مهيَّأةً لهطول أمطارٍ رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول؛ مصحوبة برياحٍ نشطة وزخاتٍ من البَرَد على أجزاءٍ من مناطق: جازان، عسير، الباحة؛ تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرّمة، في حين تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة تتخللها سحبٌ رعدية مُمطرة مصحوبة برياحٍ نشطة على أجزاءٍ من مناطق: نجران، تبوك، المدينة المنوّرة، ويُتوقع طقسٌ حارٌّ إلى شديد الحرارة على أجزاءٍ من شرق وشمال شرق ووسط المملكة، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من مناطق: الرياض، الشرقية، الحدود الشمالية.