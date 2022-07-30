شاهد.. أمطار صيفية على مناطق متفرقة في الحفر وشمال شقراء وشرق القصيم

هطلت، مساء اليوم، أمطار متوسطة على مناطق متفرقة من حفر الباطن والزلفي والغاط، وشرق القصيم وشمال أشيقر بمحافظة شقراء، أجرت عددًا من الأودية ولبدت الأرض ..
وأجرت الأمطار شعيب الخويش الشمالي، شمال مركز أشيقر بمحافظة شقراء، كما جرت الشعاب بالقرب من أم سدرة على طريق القصيم الرياض، إضافة إلى عددٍ من الشعاب شمال محافظة الزلفي ومحافظة الغاط.
فيما جرت عدد من الأودية شرق القصيم، إذ جرى وادي السهل على طريق ( قبة - سامودة)، كما جرت الشعاب شمال وشمال غرب حفر الباطن مشكلة بعض البحيرات.
ووثق عددٌ من متابعي الأمطار تلك السيول بعدسات كاميراتهم، مبتهجين بالأمطار الصيفية، وكان من أبرزهم حمد السلوم وعجلان الزاهد ونواف البشري وسعد الفلاح وحمد السحيباني وتركي الوايلي ومحمد الصبيح وغيرهم .