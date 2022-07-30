شاهد.. أمطار صيفية على مناطق متفرقة في الحفر وشمال شقراء وشرق القصيم

هطلت، مساء اليوم، أمطار متوسطة على مناطق متفرقة من حفر الباطن والزلفي والغاط، وشرق القصيم وشمال أشيقر بمحافظة شقراء، أجرت عددًا من الأودية ولبدت الأرض ..