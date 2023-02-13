"التعاون الإسلامي" تدين سياسة الاستيطان الإسرائيلي غير الشرعية

ودعت "التعاون الإسلامي" المجتمع الدولي، وخصوصًا مجلس الأمن الدولي، إلى إنفاذ قراراته وممارسة دوره تجاه الانتهاكات الإسرائيلية المتتالية، وإلزام إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، باحترام التزاماتها الدولية ووضع حد لسياستها الاستيطانية على كل أرض دولة فلسطين المحتلة منذ العام 1967 بما فيها مدينة القدس.