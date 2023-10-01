في يوم القهوة.. "سبق" تستعرض "بن جازان" من الجبال للعالمية بأكثر من 2000 مزرعة

ومن ناحيته، قال صالح اليامي مدير علاقات التفاوض وشؤون الملاك بالشركة السعودية للقهوة: إن الشركة تسعى إلى الوصول لجميع المواقع التي يمكن زراعة البن فيها بجازان ولدى الشركة فرصة تقدم لملاك المزارع وهي استئجار أو دعم، موضحاً أن الاستئجار يتم على حساب المتر المربع مهما كانت المساحة للمزرعة وأما الدعم فيتم دعم المزارع الذي يريد القيام على مزرعته بنفسه ومقابل الدعم تحصل الشركة على نسبة يتم الاتفاق عليها في بداية إجراء العقد.