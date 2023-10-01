في يوم القهوة.. "سبق" تستعرض "بن جازان" من الجبال للعالمية بأكثر من 2000 مزرعة

تواصل المملكة اهتمامها بالبن السعودي الذي يمتاز بسمعة عالمية متميزة ويمتد تاريخ زراعته إلى أكثر من 8 قرون في جنوب المملكة وتزداد زراعة أشجار البن في محافظات جازان الجبلية سنوياً حتى أسهمت في ارتفاع معدل نمو إنتاج البن 13%.
وتفصيلاً، استعرضت "سبق" في يوم القهوة العالمي بالأرقام زراعة البن في جازان حيث يوجد أكثر من ألفي مزرعة تحوي ما يقارب الـ400 ألف شجرة تنتج سنوياً ما يقدر بـ922 طناً من البن وتتصدر محافظة الدائر شرق المنطقة مزارع وأشجار وإنتاج البن في المملكة بشكلٍ عام.
ويبلغ عدد المزارعين في الدائر 1101 مزارع، وحلت فيفاء ثانياً بـ361 مزرعة، و58.182 شجرة، وإنتاج 93 طناً، والريث ثالثاً بـ211 مزرعة، و32.139 شجرة، وإنتاج 73 طناً، والعيدابي رابعاً بـ116 مزرعة، و14.702 شجرة، وإنتاج 22 طناً، والعارضة خامساً بـ189 مزرعة، و23.274 شجرة، وإنتاج 39 طناً، وهروب سادساً بـ58 مزرعة، و21.990 شجرة، وإنتاج 44 طناً.
ويعد البن الخولاني والذي ينتج في مزارع الدائر شرق المنطقة من أغلى وأجود الأنواع في العالم وذلك وفقاً للنتائج المخبرية.
ويرتبط مزارعو جبال جازان بعلاقة عشق وطيدة مع شجرة البن، وتتنافس 6 محافظات في زراعة البن هناك، وهي: الدائر، وفيفاء، والعارضة، والريث، وهروب، والعيدابي، فيما يعد مهرجان البن السعودي الذي يُقام كل عام في محافظة الداير- شرقي منطقة جازان، تظاهرة ثقافية اقتصادية للاحتفال بمنتج البن السعودي.
ويهدف المهرجان إلى إحياء زراعة البن في مرتفعات المنطقة الجنوبية، والتعريف بأهمية أشجار ومحصول البن، والتعريف بتاريخ وعادات وتقاليد مزارعي البن، ويعرض فيه المزارعون أنواع المحاصيل، والاهتمام بزراعة البُن، وترويجه محلياً وعالمياً الأمر الذي حاز على اهتمام خبير القهوة الكولومبي قوستافو بيريز حيث قال: زرت محافظة الداير بني مالك عندما سمعت عن إقامة مهرجان للبن وأسعدني ذلك كأول مهرجان يقام تحت هذا المسمى.
ومن ناحيته، قال صالح اليامي مدير علاقات التفاوض وشؤون الملاك بالشركة السعودية للقهوة: إن الشركة تسعى إلى الوصول لجميع المواقع التي يمكن زراعة البن فيها بجازان ولدى الشركة فرصة تقدم لملاك المزارع وهي استئجار أو دعم، موضحاً أن الاستئجار يتم على حساب المتر المربع مهما كانت المساحة للمزرعة وأما الدعم فيتم دعم المزارع الذي يريد القيام على مزرعته بنفسه ومقابل الدعم تحصل الشركة على نسبة يتم الاتفاق عليها في بداية إجراء العقد.
وعن مصنع البن قال اليامي: سيرى النور بإذن الله في منتصف العام القادم، وختم حديثه بأن الهدف الرئيسي للشركة هو الاكتفاء الذاتي وتصدير الفائض تحت اسم صنع في السعودية.