اتحاد الغرف ينظم المنتدى الاقتصادي المغربي السعودي في الدار البيضاء

بدوره، قال رئيس اتحاد الغرف السعودية عجلان بن عبدالعزيز العجلان: الزيارات المتبادلة من قبل المسؤولين وأصحاب الأعمال، والاتفاقيات المبرمة في الجانب الاقتصادي ساعدت على أن يحقق التبادل التجاري نمواً متسارعاً في السنوات الأخيرة، ليسجل خلال النصف الأول من عام 2022م قيمة بلغت نحو 9.7 مليارات ريال وهو أعلى من حجم التبادل التجاري لعام 2021م كاملًا، حيث بلغ نحو 5 مليارات ريال، فيما تضاعفت الاستثمارات المشتركة بشكل ملحوظ خلال السنوات الماضية في القطاعات الاقتصادية المختلفة كالصناعة والعقار والسياحة والزراعة.