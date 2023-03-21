من "الروايح" للكاسرة.. "الحصيني": اليوم يبدأ الانقلاب الربيعي والفصل 3 مناخات

قال الباحث في الطقس، عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ إن اليوم الثلاثاء 29 شعبان هو الانقلاب الربيعي في النصف الشمالي من الأرض، وفيه تتعامد الشمس على خط الاستواء، بحيث تعبر الشمس ظاهرياً خط الاستواء منتقلة من النصف الجنوبي إلى النصف الشمالي، وتكون أشعة الشمس عمودية على منطقة الاستواء.