الإعلان عن سحب قرعة كأس "كهاتين 2023" لجمعيات الأيتام بمكة المكرمة

وتضم البطولة 8 جمعيات لرعاية الأيتام بمنطقة مكة المكرمة، هي: جمعية كهاتين مكة، جمعية كافل بمكة، جمعية أبناؤنا بمحافظة خليص، جمعية رعاية الأيتام بجدة، جمعية كهاتين فرع الطائف، جمعية أيتام حلي، جمعية أيتام الليث، أيتام جمعية البر بمكة، وذلك برئاسة المدير العام لجمعية كهاتين محمد بن علي آل مانع.