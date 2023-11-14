الإعلان عن سحب قرعة كأس "كهاتين 2023" لجمعيات الأيتام بمكة المكرمة

أُجريت في مقر الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمكة المكرمة "كهاتين" اليوم مراسم قرعة بطولة كأس كهاتين لجمعيات الأيتام لكرة القدم، التي ستنطلق يوم الجمعة القادمة 17/ 11/ 2023م بمدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع.
وتضم البطولة 8 جمعيات لرعاية الأيتام بمنطقة مكة المكرمة، هي: جمعية كهاتين مكة، جمعية كافل بمكة، جمعية أبناؤنا بمحافظة خليص، جمعية رعاية الأيتام بجدة، جمعية كهاتين فرع الطائف، جمعية أيتام حلي، جمعية أيتام الليث، أيتام جمعية البر بمكة، وذلك برئاسة المدير العام لجمعية كهاتين محمد بن علي آل مانع.
جمعية كهاتين بمكة تواجه جمعية الأيتام بالليث، جمعية كافل بمكة مع جمعية أيتام جدة، وجمعية أبناؤنا تلتقي أيتام جمعية البر، وجمعية كهاتين بفرع الطائف تواجه جمعية الأيتام بحلي.
الفائز من جمعية كهاتين بمكة وجمعية الأيتام بالليث يواجه الفائز من مباراة جمعية كافل بمكة مع جمعية أيتام جدة. والمباراة الثانية: الفائز من مباراة جمعية أبناؤنا وأيتام جمعية البر يلتقي الفائز من مباراة جمعية كهاتين بفرع الطائف وجمعية الأيتام بحلي.
وتم إطلاق تميمة رسمية لكأس كهاتين لرعاية الأيتام 2023، وستكون تجسيدًا للروح الرياضية، ولمبدأ أن كرة القدم هي للجميع.
من جانب آخر، قدّم المدير العام للجمعية محمد آل مانع شكره لكل الجهات الراعية للبطولة، والجمعيات المشاركة، مؤكدًا أن إدارة جمعية كهاتين لن تتوانى في تقديم الدعم في سبيل نجاح بطولة الأيتام.