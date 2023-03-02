"التجمُّع الصحي في المدينة المنورة" يعقب على "سبق": النقد يرتقي بالخدمة.. وعالجنا البلاغات والشكاوى بنسبة 100%

تلقَّت "سبق" تعقيبًا من الناطق الإعلامي لتجمع المدينة المنورة الصحي، عبدالرحمن بن حمودة، على ما نشرته تحت عنوان "الخدمات الصحية في المدينة المنورة.. أخطاء وتدنّي النظافة ومواعيد طويلة.. و"التجمع الصحي" لا يسمع لا يرى ولا يتكلم"، فيما يلي نصه:

"إشارة لما نشرته صحيفة "سبق" في موقعها الإلكتروني يوم الأربعاء الموافق الأول من شهر مارس لعام 2023م بعنوان: "الخدمات الصحية في المدينة المنورة…"، يرغب تجمع المدينة المنورة الصحي بالتأكيد على أن تطوير وتحسين مستوى الخدمات الصحية بمنطقة المدينة المنورة محلّ اهتمام ومتابعة من مختلف المستويات للوصول لأهداف برنامج التحول الوطني في القطاع الصحي، أحد برامج رؤية المملكة 2030م، والتي ستسهم – بمشيئة الله – في إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين بمنطقة المدينة المنورة.