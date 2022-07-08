"الصحة" تنفذ خطة تهدف لرفع رضا الحجاج وتحسين تجربتهم

وتهدف هذه المبادرة لحصول المستفيدين على الخدمات الصحية داخل منشآت المشاعر وتسهيل تنقلهم، كما تطبق "الصحة" معايير تجربة المريض داخل المنشآت الصحية بالمشاعر المقدسة، فيما تدير "تجربة المريض" آلية التعامل مع الشكاوي وتعمل على معالجتها والتنسيق مع الأقسام ذات العلاقة لحلها، بالإضافة إلى قياسها تجربة الحاج وعكسها في مؤشرات وزارة الصحة بالحج، من خلال بناء التقارير الخاصة بتجربة المريض الحاج داخل المنشأة الصحية، سواء أقسام المنشاة، أو بالمرور اليومي على الحجاج المنومين وتلبية احتياجاتهم وقياس تجربتهم.