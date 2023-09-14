يد ممدودة بالسلام.. هذه أبرز جهود المملكة لإعادة الاستقرار إلى اليمن وحقن دماء أبنائها

والشواهد التاريخية كثيرة على سعي الرياض الحثيث نحو تحقيق السلام في اليمن، وإعادة الاستقرار إلى جنباته، وتجنيب أبنائه وبناته ويلات الحروب، فقد قادت المملكة جهود دول المنطقة لحل الأزمة اليمنية في اليمن منذ 2011م، عندما اقنعت الرئيس الأسبق علي عبدالله صالح بالتنازل عن السلطة، وتوقيع المبادرة الخليجية بين الأطراف اليمنية في الرياض، وذلك بعد أن عمت البلاد مظاهرات عارمة، فكانت السعودية سباقة لمنع انهيار البلاد، وانزلاقها نحو الفوضى في تلك الأثناء.