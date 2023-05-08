"التعاون الإسلامي" تشيد بمساعدات الكويت وقطر وعمان للشعب السوداني

وأعرب "طه" عن تقديره لهذه المبادرات الإنسانية التي تأتي في إطار التزام هذه الدول بالتضامن الإسلامي، مجددًا نداءه العاجل إلى باقي الدول الأعضاء في المنظمة والمؤسسات المالية والإنسانية والجهات المانحة الدولية للإسراع في تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة إلى السودان في ظل الوضع الإنساني المتفاقم لاسيما حاجة السودان إلى الإمدادات الطبية والخدمات الصحية ودعم جهود البلدان المجاورة للسودان في استضافة العديد من اللاجئين السودانيين والأجانب.