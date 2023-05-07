"السديس" يثمّن توجيهات القيادة بمنح السودان مساعدات بقيمة 100 مليون دولار

وتابع قائلًا: "المساعدات المقدمة من المملكة تأتي عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية؛ انطلاقًا من حرص خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده، أيّدهما الله، على الوقوف إلى جانب أبناء الشعب السوداني الشقيق، والتخفيف من آثار الأزمة التي تشهدها السودان".