برئاسة السعودية.. اجتماع عربي لوضع آلية تنفيذية لاتفاقية التعاون الجمركي العربي

وقال مدير إدارة التكامل الاقتصادي بالجامعة العربية الدكتور بهجت أبو النصر، في كلمته الافتتاحية: إن الأمانة العامة للجامعة العربية قَدّمت مشروع آلية لتنفيذ اتفاقية التعاون الجمركي العربي وتم تعميمها على الدول في الاجتماع الأول للجنة في أكتوبر الماضي، وتلقت الأمانة العامة ملاحظات من عددٍ من الدول العربية، منها المملكة ومصر والأردن والبحرين والمغرب والجزائر وقطر.