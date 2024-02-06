برئاسة السعودية.. اجتماع عربي لوضع آلية تنفيذية لاتفاقية التعاون الجمركي العربي

ترأست المملكة أعمال الاجتماع الثاني للجنة التعاون الجمركي العربي، الذي عُقِدَ اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، لاستكمال مناقشة مشروع الآلية التنفيذية لتطبيق أحكام اتفاقية التعاون الجمركي العربي المُقَدّم من الأمانة العامة للجامعة العربية في ضوء الملاحظات المُقَدّمة من الدول الأعضاء.
وقال مدير إدارة التكامل الاقتصادي بالجامعة العربية الدكتور بهجت أبو النصر، في كلمته الافتتاحية: إن الأمانة العامة للجامعة العربية قَدّمت مشروع آلية لتنفيذ اتفاقية التعاون الجمركي العربي وتم تعميمها على الدول في الاجتماع الأول للجنة في أكتوبر الماضي، وتلقت الأمانة العامة ملاحظات من عددٍ من الدول العربية، منها المملكة ومصر والأردن والبحرين والمغرب والجزائر وقطر.
وأضاف أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي أصدر قرارًا بتشكيل لجنة فنية من الدول الأعضاء لمتابعة تنفيذ اتفاقية التعاون الجمركي العربي ووضع آلية تنفيذية لها، مشيرًا إلى ضرورة التعاون العربي الجاد لتنفيذ تلك الاتفاقية التي دخلت حيّز النفاذ بانضمام 8 دول عربية اعتبارًا من 3 أغسطس 2022م.
وأوضح أبو النصر أن الاتفاقية تستهدف تعزيز التعاون بين الإدارات الجمركية العربية لتبادل المعلومات وتسهيل التجارة البينية بين الدول العربية من خلال تبسيط وتوحيد الإجراءات الجمركية وتسهيل حركة البضائع بين الدول المتعاقدة الأطراف في الاتفاقية.