لمدة 3 أشهر.. إغلاق طريق الصرار-الحناة- الجبيل لأعمال الصيانة

وأضافت، القادم من طريق أبوحدرية والمتجه إلى الصرار، سيتم تحويل الحركة المرورية إلى الصرار، والقادم من الجبيل إلى الصرار سيتم توجيه الحركة على طريق أبوحدرية شمالاً إلى تقاطع الفاضلي، ومن ثم الاتجاه إلى الصرار.