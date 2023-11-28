لمدة 3 أشهر.. إغلاق طريق الصرار-الحناة- الجبيل لأعمال الصيانة

أوضحت الهيئة العامة للطرق، أنه استمراراً لأعمال الصيانة بالمنطقة الشرقية، سيتم البدء بإصلاح طريق الصرار-الحناة-الجبيل، بالتعاون مع إدارة المرور بالجبيل.
وأعلنت الهيئة عن البدء بتنفيذ التحويلة المرورية لأعمال إصلاح الطريق، بدايةً من تقاطع جوسمين بطول 7.5 كم باتجاه الجبيل، مما يتطلب إغلاقه، ابتداءً من صباح اليوم الثلاثاء، لمدة ثلاثة أشهر.
وقالت إن الخطة المرورية للقادم من الصرار باتجاه طريق أبوحدرية، سوف يتم تحويل الحركة المرورية عند تقاطع جوسمين، وتحويل الحركة إلى طريق أبوحدرية شرقاً باتجاه تقاطع الفاضلي.
وأضافت، القادم من طريق أبوحدرية والمتجه إلى الصرار، سيتم تحويل الحركة المرورية إلى الصرار، والقادم من الجبيل إلى الصرار سيتم توجيه الحركة على طريق أبوحدرية شمالاً إلى تقاطع الفاضلي، ومن ثم الاتجاه إلى الصرار.
تأتي هذه الجهود سعياً لتحسين الخدمات المقدمة للأهالي والسكان، والارتقاء بجودة الحياة بالمنطقة للوصول إلى طرق رائدة ومستدامة.