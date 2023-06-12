3 عمليات ناجحة لتغيير صمام نسيجي وترقيع الشرايين التاجية بـ"تخصصي الطائف"

أجرى الكادر الصحي بمركز القلب في مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف، عمليتين ناجحتين لترقيع الشرايين التاجية لمريضين، الأول في العقد الخامس من عمره، والثاني في العقد السادس.
وفوجئ كادر المركز بدخول حالتين طارئتين لقسم الطوارئ لمريضين يعانيان من آلام في الصدر وصعوبة في التنفس.. وعلى الفور ولأول مرة تم تشكيل فريقين وفتح غرفتي عمليات لإجراء العمليتين بشكل عاجل.
وأوضحت "صحة الطائف" لـ"سبق" أنه في نفس اليوم أجرى الفريق الطبي بقيادة الدكتور خالد النوايسة تحت إشراف رئيس المركز الدكتور حامد الحارثي، ونائبه الدكتور إبراهيم السعدي، عملية لمريض في العقد السابع من عمره لتغيير الصمام الأورطي بصمام نسيجي، وغادر المستشفى بعد الملاحظة والمتابعة وهو في صحة وعافية.
وقال الدكتور حامد الحارثي رئيس المركز إن مركز القلب بتخصصي الطائف يُعَد من المراكز المتميزة على مستوى المملكة والذي يقدم العديد من الخدمات التخصصية المتقدمة لمرضى أمراض القلب لقاطني المحافظة والزائرين.