3 عمليات ناجحة لتغيير صمام نسيجي وترقيع الشرايين التاجية بـ"تخصصي الطائف"

وأوضحت "صحة الطائف" لـ"سبق" أنه في نفس اليوم أجرى الفريق الطبي بقيادة الدكتور خالد النوايسة تحت إشراف رئيس المركز الدكتور حامد الحارثي، ونائبه الدكتور إبراهيم السعدي، عملية لمريض في العقد السابع من عمره لتغيير الصمام الأورطي بصمام نسيجي، وغادر المستشفى بعد الملاحظة والمتابعة وهو في صحة وعافية.